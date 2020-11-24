Елизавета II запустила производство нового джина своей марки

В Великобритании запущено производство джина королевы государства Елизаветы II, получивший название Sandringham Celebration Gin. Этот алкоголь является одним из самых любимых напитков королевской особы.

Джин изготовили и разлили на принадлежащей монаршей семье винокурне в северной части Норфолка. Он сделан из редкого органического зерна и приправлен лимонной вербеной, тимьяном и розмарином.

Ранее правящее семейство вывело на производство джин Royal Collection Trust. Кроме того, принц Чарльз представил свой напиток под маркой Highgrove. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее королева Великобритании Елизавета II официально отпраздновала свой 94-летний день рождения. В честь праздника вблизи Виндзорского замка был проведен 20-минутный мини-парад.