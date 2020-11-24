Москалькова выступила за предоставление преференций для студентов-платников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится в Правительство с инициативой о введении льгот или каникул по оплате за обучение студентов и школьников.

«Многие родители студентов и школьников, которые учатся в частном секторе, попали в достаточно сложное положение. Есть люди, лишившиеся зарплаты, или те, кто не в состоянии сегодня платить прежнюю сумму», - заявила Москалькова.

Говоря о перерасчете платы за дистанционное обучение, Москалькова отметила, что не готова дать точный ответ.

«Услуга предоставляется, а качество этой услуги наверное нужно переоценить», - прокомментировала главный омбудсмен страны.

Она также добавила, что к ней обращаются преподаватели вузов, которые выступают за повышение заработной платы в связи с осложнением условий их труда и новой методикой обучения.