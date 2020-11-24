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СК возбудил уголовное дело из-за публикации о сыне Плющенко и Рудковской

Светлана Головина
13:33 24.11.2020
По словам Александра Добровинского, расследование позволит найти виновника и добиться справедливости.
СК возбудил уголовное дело из-за публикации о сыне Плющенко и Рудковской
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

По факту публикации в СМИ информации, что якобы у сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александра (Гном Гномыча) синдром Аспергера возбуждено уголовное дело.

По словам известного адвоката Александра Добровинского, целью данной статьи было досадить его родителям, однако способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка.

«Это нельзя было оставить безнаказанным. Нельзя было дать возможность полагать, что и в следующий раз можно опубликовать подобную дикость. 20 ноября в МВД России по Даниловскому району было подписано постановление о  возбуждении уголовного дела против лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией», - уточнил правозащитник.

Адвокат добавил, что будет проведено тщательное расследование, которое «позволит найти виновника и восторжествовать справедливости».

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