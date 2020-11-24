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В Крыму в 2020 году было предотвращено 4 теракта

Валентина Пескова
13:34 24.11.2020
Принятые меры по безопасности позволили не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки во время прошедшего курортного сезона.
В Крыму в 2020 году было предотвращено 4 теракта
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress

На совещании по вопросам национальной безопасности на территории Крыма секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в текущем году на полуострове спецслужбам удалось предотвратить четыре теракта.

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», - цитирует Патрушева ТАСС.

По словам Патрушева, меры безопасности, предпринятые в Крыму в период прошедшего курортного сезона, позволили не допустить осложнения на полуострове криминогенной обстановки, а также возникновения ЧС природного или техногенного характера.

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