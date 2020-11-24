Сброс макета новой ядерной бомбы США с истребителя F-35 попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором американский истребитель F-35A Joint Strike Fighter производит учебный сброс макета новой ядерной бомбы B61-12. На кадрах показаны непосредственно ее отделение от самолета и приземление на землю.

Испытания проводились на полигоне Тонопа в Неваде. Сброс произвели с высоты более трех километров. Применяемая при этом бомба состояла из неядерных компонентов и имитатора ядерного заряда. Об этом сообщает издание The Drive.

По его данным, с момента сброса до приземления B61-12 понадобилось 42 секунды. Для этого бомба некоторое время находилась в свободном падении, а затем активировала двигатели, расположенные в корпусе, которые стабилизировали снаряд.

Ранее в США заявили о попытках модернизировать свой ядерный арсенал. Об этом заявил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфин. Он отметил, что данные действия не предусмотрены в бюджете страны.