Путин поздравит нового президента США по окончании всех официальных процедур

Решение президента США Дональда Трампа о начале процесса передачи власти новой администрации еще не означает, что Джозефа Байдена нужно официально поздравить с победой на американских выборах.

«Нет, этого недостаточно», - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, Владимир Путин сделает это тогда, когда завершатся все официальные процедуры.

Дональд Трамп порекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи, а также членам его администрации «делать то, что необходимо», начав первоначальные процедуры, связанные с переходом полномочий к следующей администрации.