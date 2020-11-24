В России вводятся в оборот экспресс-тесты на коронавирус

Роспотребнадзор вводит в оборот в России экспресс-тесты на наличие инфекции COVID-19. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, данная мера сделает тестирование гораздо более доступным и сократит интервал от момента забора материала до выдачи результатов.

«Количество таких тестов велико, они позволяют определять вирус буквально за 15-20 минут», - уточнила Попова, выступая на Координационном совете уполномоченных по правам человека.

На сегодняшний день Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. По словам главы ведомства, в РФ сейчас делают до 600 тысяч тестов в сутки. Как отметила Анна Попова, Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса.

«Мы быстро разработали тест-систему и меры реагирования, не допустив появления возбудитель из Китая», - цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Попова подчеркнула, что вирусы, которые циркулируют в РФ, не были привезены непосредственно из Китая. Они, в основном, европейского происхождения, которые приехали в нашу страну вместе с россиянами, возвращавшимися из отпуска в феврале. После этого в марте заболеваемость COVID-19 вышла на определенный уровень со всеми вытекающими отсюда проблемами.