Christie's заработал более $11 млн на «русских торгах» в Лондоне

Как сообщается на сайте аукционного дома Christie's, в ходе торгов предметами русского искусства, которые прошли в Лондоне, удалось выручить более £8,4 миллиона (более $11 миллионов).

Среди прочего, за £562,5 тысячи ($749,6 тысячи) продали картину Михаила Нестерова «Святое озеро», а полотно «Обнаженная» Зинаиды Серебряковой – за £682,5 тысячи ($909,5 тысячи). Работа Ивана Айвазовского «Буря» была продана за £437,5 тысячи ($583 тысячи). Самой дорогой реализованной картиной стало полотно Константина Коровина «В саду»: его продали за £1,2 миллиона ($1,6 миллиона).

Ранее на аукционе был продан самый известный скелет тираннозавра. Останки самого грозного хищника, который обитал на Земле примерно 67 миллионов лет назад, ушли с молотка почти за $32 миллиона. Продавец рассчитывал заработать в четыре раза меньше.