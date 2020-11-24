«Надо знать права»: санитарный специалист объяснил, как бесплатно получить защитную маску

Технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков раскрыл в беседе со «Звездой» некоторые тонкости соблюдения масочного режима в России, а в частности - нюансы постановления правительства № 417 (от 20.04.2020 года), которые определяют правила использования средств индивидуальной защиты и их получения в случае отсутствия. Как заявил эксперт, в настоящее время нередки случаи злоупотребления со стороны общественных заведений, противоречащие норме закона.

В соответствии с текстом постановления, в ситуации, когда лицо оказывается в зоне активного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, оно обязано либо эвакуироваться с опасной территории, либо «использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения» (пункт 3-в). На практике это означает, что любое учреждение обязано безвозмездно обеспечить человека защитой в случае ее отсутствия.

«Все-таки каждый человек должен нести ответственность за текущую ситуацию, если он переживает за себя и за своих близких. А если он пришел на объект общественного питания, по требованиям Роспотребнадзора ему должны предоставлять средства индивидуальной защиты органов дыхания для получения услуги. Например, меня, как человека более-менее знающего, еще никто не заставлял покупать маску. Все предоставляется - и в продуктовых магазинах, и на объектах общественного питания», - пояснил норму закона специалист.

Меньшиков рассказал и том, что предпринимал, когда ему отказывали в соблюдении его законных требований: ему приходилось просить книгу жалоб и общаться непосредственно с руководством места посещения.

«На это люди сразу реагируют и предоставляют маску», - подчеркнул технолог.

Дезинфектор при этом напоминает, что личную ответственность в любом случае никто не отменяет и что наравне со знанием законов необходимо и самостоятельно соблюдать все нормы.

«В любом случае обычному потребителю надо знать, куда он идет, какие права он имеет и что он должен сам соблюдать с точки зрения безопасности, и именно инфекционных заболеваний, которых в наше время очень много», - подытожил Меньшиков.

Между тем в России разработали защитные маски с наночастицами меди. Ученые Технопарка высоких технологий Свердловской области выпустили первую пробную партию подобных многоразовых масок. По словам директора компании-производителя Кирилла Чижова, наночастицами пропитывают волокна ткани, после чего они приобретают антибактериальные свойства.