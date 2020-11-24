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В гражданский оборот выпущено около 120 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Светлана Головина
12:12 24.11.2020
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, массовая вакцинация граждан стартует в 2021 году.
В гражданский оборот выпущено около 120 тысяч доз вакцины «Спутник V»
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

На данный момент в гражданский оборот уже выпущено более 117 тысяч доз вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V», еще свыше двух миллионов доз препарата производители планируют сделать до конца этого года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, массовая вакцинация в стране начнется в 2021 году и будет добровольной.

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация групп риска - медицинских и педагогических работников. Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, при этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер», - уточнила Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

Вице-премьер добавила, что в стране зарегистрировано две вакцины от коронавируса - разработанная специалистами Минобороны и центром Гамалеи «Спутник V», а также «Эпиваккорона»,  созданная научным центром «Вектор».

Третья вакцина сейчас находится на стадии клинических исследований научным центром имени Чумакова Минобрнауки России.  

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