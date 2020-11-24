За последние сутки в России от коронавируса скончался 491 пациент
Число новых случаев заражения COVID-19 составило 24 326 человек.
© Фото: imago-images.de, Globallookpress
За минувшие сутки в стране подтвержден 491 случай летального исхода у пациентов с коронавирусом, говорится в заявлении оперштаба.
Число новых зараженных COVID-19 составило 24 326 человек.
Наибольшее число зарегистрировано в Москве - 5 838, в Санкт-Петербурге - 1 628, в Нижегородской области - 890 и Московской области - 558.
За это же время выздоровели от коронавируса 23 226 пациентов.
Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 2 138 828 человек.