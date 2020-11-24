В ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь

В Роскосмосе отметили резкое падение ответственности и качества работы поставщиков деталей для космических кораблей. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, на космодроме Куру в ракете «Союз-СТ-А» была обнаружена некачественная деталь - бракованный клапан, однако неисправность удалось вовремя выявить.

«Негатив был бы в том, что бракованный клапан улетел бы с ракетой, а она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится», - цитирует Рогозина РИА Новости.

Глава госкорпорации отметил, что неисправная деталь была вовремя обнаружена системой контроля качества

Известно, что бракованный клапан заменят на запасной, а все остальные ракеты «Союз» в связи с этим пройдут проверку на разных космодромах.