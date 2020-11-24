Голикова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться.

В частности, это связано с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона.

По словам Голиковой, на утро 23 ноября загруженность коечного фонда составила 78,2%. Наиболее критичная ситуация с местами в больницах для пациентов с COVID-19 складывается в шести регионах.

«Ивановская область - 92%, Орловская - 92,7%, Республика Коми - 90,6%, Мордовия - 92,1%, Республика Крым 93,6% и Санкт-Петербург - 90,3%», - уточнила вице-премьер на Координационном совете уполномоченных по правам человека.

Сейчас в стране развернуто более 274 тысяч коек для больных коронавирусом, из которых свыше 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи - аппаратами ИВЛ.

В то же время Голикова отметила, что с учетом выделенных средств на лекарственное обеспечение наблюдается «серьезная позитивная тенденция к высвобождению коечного фонда», так как при улучшении состояния зараженные выписываются из стационара и продолжают лечение амбулаторно.