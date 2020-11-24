В Москве установлен абсолютный рекорд по числу ипотек

В октябре в Москве зарегистрировали 12 103 договора ипотечного жилищного кредитования. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Управление Росреестра по Москве.

«В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек – превышен показатель в 12 тысяч договоров, что на 15% больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тысяч кредитов на приобретение недвижимости», - заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Отмечается, что, по сравнению с сентябрем, показатель увеличился на 17%. При этом число сделок увеличивается в среднем на 10% ежемесячно с июня. В Росреестре такую статистику связывают с началом действия программы льготного кредитования при покупке квартиры на первичном рынке жилья.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила качество российской ипотеки. Она подчеркнула, что в условиях пандемии банки консервативны в вопросах кредитования, а качество ипотеки в целом остается высоким.