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МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС

Валентина Пескова
10:15 24.11.2020
Теперь в ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения, которые появятся в России в водительских правах и паспорта транспортного средства (ПТС).

Нововведения предполагают наличие надписи «Водительское удостоверение», которая будет размещена на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.

«Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», - уточняется в приказе, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Известно, что в ПТС будут теперь содержаться данные о количестве сидячих мест в автомобиле, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

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