МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения, которые появятся в России в водительских правах и паспорта транспортного средства (ПТС).
Нововведения предполагают наличие надписи «Водительское удостоверение», которая будет размещена на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.
«Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», - уточняется в приказе, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Известно, что в ПТС будут теперь содержаться данные о количестве сидячих мест в автомобиле, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.