В стране и мире МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС Валентина Пескова Теперь в ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения, которые появятся в России в водительских правах и паспорта транспортного средства (ПТС). Нововведения предполагают наличие надписи «Водительское удостоверение», которая будет размещена на трех языках в верхней части лицевой стороны документа. «Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», - уточняется в приказе, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Известно, что в ПТС будут теперь содержаться данные о количестве сидячих мест в автомобиле, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика