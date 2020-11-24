В стране и мире Правительство Дагестана отправлено в отставку Светлана Головина Соответствующий указ был подписан временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Меликовым. © Фото: Евгений Костин, РИА Новости Во вторник, 24 ноября, врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов отправил в отставку правительство региона. «Решение было принято в соответствии со статьями 78 и 91 Конституции республики», - уточняется в заявлении пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана. На данный момент временно исполняющим обязанности председателя правительства региона назначен первый заместитель правительства республики Абдулпатах Амирханов. Отмечается, что до формирования нового состава всем членам правительства поручено продолжить исполнять свои функции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика