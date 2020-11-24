Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство Дагестана отправлено в отставку

Светлана Головина
10:55 24.11.2020
Соответствующий указ был подписан временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Меликовым.
Правительство Дагестана отправлено в отставку
© Фото: Евгений Костин, РИА Новости

Во вторник, 24 ноября, врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов отправил в отставку правительство региона.

«Решение было принято в соответствии со статьями 78 и 91 Конституции республики», - уточняется в заявлении пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана.

На данный момент временно исполняющим обязанности председателя правительства региона назначен первый заместитель правительства республики Абдулпатах Амирханов.

Отмечается, что до формирования нового состава всем членам правительства поручено продолжить исполнять свои функции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:17 В стране и мире
Голикова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
10:15 В стране и мире
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:45 В стране и мире
В ВОЗ допускают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей
08:48 В стране и мире
В РФ появилось приложение для отслеживания пациентов с COVID-19
07:26 В стране и мире
Видео
В Совфеде рассказали, как проиндексируются пенсии в 2021 году
Популярное
Популярное
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Внезапное падение израильского танка во время учений попало на видео
Врачи в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет
Видео
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ преклонить колено
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.