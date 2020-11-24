Ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусом на поверхностях

Инженеры и ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили, что холодная атмосферная плазма дезинфицирует поверхности, загрязненные коронавирусом, всего за 30 секунд.

Исследование, опубликованное в этом месяце в журнале Physics of Fluids, впервые показало, что холодная плазма эффективно и быстро дезинфицирует обычные поверхности, такие как пластик, металл, картон, баскетбольная композитная кожа, футбольная кожа и бейсбольная кожа.

«Это действительно потрясающий результат, продемонстрировавший потенциал холодной атмосферной плазмы как безопасного и эффективного способа борьбы с передачей вируса», - цитирует CBS Los Angeles слова руководителя исследования и профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричарда Вирца.

Плазма обычно образуется путем перегрева и электризации газов. Было доказано, что холодная плазма также эффективна при лечении рака, заживлении ран и дезинфекции стоматологических инструментов.

Отмечается, что холодная плазма, испытанная против новой коронавирусной инфекции, была создана путем воздействия воздуха и газа аргона на сильное электрическое поле через электроды внутри распылительной струи, построенной с помощью 3D-принтера. Исследователи испытали струю для распыления поверхностей, пропитанных культурами коронавирусной инфекции, после чего окружающий воздух был превращен в холодную атмосферную плазму, а большая часть вируса убита через 30 секунд.

Преимущество использования холодной плазмы для уничтожения новой коронавирусной инфекции состоит в том, что ее можно безопасно использовать на различных поверхностях, не повреждая их. Более того, холодная плазма дешевле по сравнению со стандартными химическими дезинфицирующими средствами.