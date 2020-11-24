Назван фрукт, способный уменьшить морщины на лице

Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что употребление манго способно сократить глубину морщин у женщин пенсионного возраста.

Всего в исследовании участвовали 28 женщин в возрасте около 60 лет, которых разделили на две группы. На протяжении 16 недель первая группа употребляла по 85 грамм манго, вторая - по 250 грамм. Съедать продукт необходимо было как минимум четыре раза в неделю.

Через восемь недель у первой группы специалисты отметили, что глубокие морщины уменьшились на 23%, спустя 16 недель - на 20%. В то же время у второй группы обнаружен противоположный эффект.

«Прием 85 граммов манго уменьшил морщины у светлокожих женщин в постменопаузе, тогда как прием 250 грамм показал противоположный эффект», - уточняется в результатах исследования, опубликованных в журнале Nutrients.

Исследователи отметили, что манго, как и другие оранжевые фрукты и овощи, богато бета-каротином и антиоксидантами, которые способствуют синтезу коллагена и улучшению состояния кожи.