Британский самолет загорелся в аэропорту Испании

В самолете Boeing-747, принадлежащем британской авиакомпании British Airways, произошло возгорание. Огонь охватил салон воздушного судна, находящегося в аэропорту Кастельона на территории Испании.

Пламя начало распространяться с передней части самолета. С пожаром удалось справиться быстро. Никто из находящихся на борту судна не пострадал. В ликвидации огня участвовали четыре пожарных расчета. Соответствующую информацию сообщила пожарная служба региона на своем официальном аккаунте Twitter.

Ранее в Новосибирске была инициирована проверка по факту инцидента с воздушным судном, которое выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.