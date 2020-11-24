В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
С начала пандемии в столице умерли 8455 человек.
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По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в столице умерли 8455 человек, у которых подтвердился коронавирус.
Сутками ранее Оперштаб сообщил о 71 умершем от COVID-19.
Ситуация с распространением COVID-19 в России складывается непросто. Такую оценку происходящим событиям дал глава государства Владимир Путин. Президент добавил, что этот вопрос всегда остается в поле внимания и в поле зрения властей.