Погода в Москве может вызвать проблемы со здоровьем

Жителям столицы сообщили, что в первый день этой недели они могли почувствовать себя хуже в связи с изменением погодных условий. Это обуславливается заниженным количеством кислорода в воздухе и низким атмосферным давлением.

Синоптики указывают, что изменения самочувствия могут затронуть не только людей, чувствительных к метеоизмененям, но и полностью здоровых граждан.

Результатами погодных изменений могут стать проявления стенокардии, психологических отклонений, мигрени и скачков давления. Также подобные погодные условия влияют на опасность распространения респираторных болезней, повышая ее. Об этом пишет портал «Метеоновости».

Ранее московский профессор указал, что магнитные бури не оказывают влияния на здоровье людей, а огромное количество публикаций в данной области не являются достоверными и научными.