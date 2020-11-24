Белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах в Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что оперативные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах на территории республики.

«Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Белоруссии», - сказал Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1».

Министр обороны отметил, что Белоруссия планирует в новом году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.

В октябре на полигоне Лосвидо в Витебской области Белоруссии прошли совместные российско-белорусские учения Миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020». Всего от Вооруженных сил РФ привлекалось более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники.