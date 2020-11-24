Белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах в Белоруссии
По словам министра обороны Белоруссии, учения будут масштабными.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что оперативные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах на территории республики.
«Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Белоруссии», - сказал Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1».
Министр обороны отметил, что Белоруссия планирует в новом году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.
В октябре на полигоне Лосвидо в Витебской области Белоруссии прошли совместные российско-белорусские учения Миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020». Всего от Вооруженных сил РФ привлекалось более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники.