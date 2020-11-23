Без хлеба и зрелищ: российские звезды могут остаться без новогоднего заработка

Из-за введенных ограничений в Москве на фоне пандемии звезды российского шоу-бизнеса рискуют остаться без новогодней прибыли. Корпоративы попадают в перечень мероприятий, которые допустимы, но с условием - наполняемость зала не больше 25% и не позднее 23.00.

Эксперты подсчитали, что общий оборот индустрии шоу-бизнеса составляет до 300 миллиардов рублей в год. Однако в связи с пандемией, он уже упал почти на половину.

В первую волну коронавируса артисты перешли от реальных концертов к виртуальным. Правда, называют это скорее отдушиной, ведь масштаб не тот.

Выступить с новой программой на больших площадках в этом году уже не получится, поскольку ограничения пока действуют до 15 января 2021 года.

Все эти факторы заставили рынок уйти в тень, поскольку торжества по-прежнему проходят, но гулянья организуют тайно.

«Сейчас, по моим данным, уже запланировано множество мероприятий в коттеджах Подмосковья. Подмосковье - это не Москва, там другие условия. Если ты проводишь мероприятие на своей частной территории, то для того, чтобы тебе его запретить - это достаточно сложно», - рассказа главный редактор коммуникационного холдинга Евгений Сафронов.

Шоу-бизнес постепенно сдвигается в сторону регионов, где эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Но окупится ли поездка - большой вопрос.



Подробнее смотрите в сюжете Россины Бодровой.