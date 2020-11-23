Два человека погибли при нападении в церкви Калифорнии

В Калифорнии в баптистской церкви города Сан-Хосе неизвестный напал на граждан с ножом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции.

«Двое пострадавших скончались от полученных травм», - уточняется в заявлении.

В ведомстве отметили, что во время инцидента службы не проводились, поскольку «в церковь приводили бездомных людей, чтобы спасти их от холода».

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.