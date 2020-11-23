Дикие рысята устроили игры в лесу в Кировской области: видео
Благодаря объективу фотоловушки, пушистые подросшие котята стали звездами соцсетей.
© Видео: Охотнадзор Киров, YouTube © Фото: Охотнадзор Киров, YouTube
Двое подросших рысят попали в объектив фотоловушки, установленной работниками охотнадзора Кировской области. Пушистые котята вышли на лесную поляну, где нашли комочек глины или сухой травы, ставший для них своеобразным клубком, который они с удовольствием подбрасывали и перекатывали с места на место.
Животные резвились, прыгая на насыпи из мелких камней, периодически пытаясь отыскать в них что-то еще не менее интересное. Веселые детеныши рыси чувствовали себя беззаботно, не подозревая, что их забавы фиксирует камера.
Благодаря записи, опубликованной вскоре в YouTube, рысята стали популярными в соцсети: ролик с их участием посмотрели уже более 3300 пользователей.