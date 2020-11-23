Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

В понедельник, 23 ноября, в возрасте 58 лет умер бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Аскизского района региона Абрек Челтыгмашев.

«Причина - пневмония, вызванная коронавирусом. Ужасная потеря для всей Хакасии», - написал он.

Челтыгмашев выразил соболезнования семье и близким.

Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и подал в отставку. Помимо этого Зимин был заместителем генерального директора РЖД республики.