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Аналитики прогнозируют лишение лицензий у 35 банков в России

Валентина Пескова
09:08 23.11.2020
В настоящее время эксперты не видят признаков улучшения значения качества по банковскому сектору, а также повышения устойчивости наиболее уязвимых к стрессам банков.
Аналитики прогнозируют лишение лицензий у 35 банков в России
© Фото: Владимир Баранов, РИА Новости

До 35 российских банков за один год могут столкнуться с дефолтом, что приведет к лишению лицензии данных организаций. Специалисты агентства «Эксперт РА» отмечают, что для восстановления прибыли банков необходимо не менее года.

«До 35 кредитных организаций (9,3 % расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», - цитирует сообщение аналитиков РИА Новости.

Согласно данным экспертов, в настоящее время нет никаких признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.

Запас прочности кредитных организаций, подчеркнули специалисты, остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата до уровня 2018-2019 годов можно ожидать только не менее чем на год.

В 2019 году Центробанк отозвал лицензии у 28 кредитных организаций,  в 2018 году их лишились 57 банков.

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