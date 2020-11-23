Аналитики прогнозируют лишение лицензий у 35 банков в России

До 35 российских банков за один год могут столкнуться с дефолтом, что приведет к лишению лицензии данных организаций. Специалисты агентства «Эксперт РА» отмечают, что для восстановления прибыли банков необходимо не менее года.

«До 35 кредитных организаций (9,3 % расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», - цитирует сообщение аналитиков РИА Новости.

Согласно данным экспертов, в настоящее время нет никаких признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.

Запас прочности кредитных организаций, подчеркнули специалисты, остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата до уровня 2018-2019 годов можно ожидать только не менее чем на год.

В 2019 году Центробанк отозвал лицензии у 28 кредитных организаций, в 2018 году их лишились 57 банков.