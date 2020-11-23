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Первые вылечившиеся пациенты с коронавирусом выписаны из мобильного госпиталя в Хакасии

Светлана Головина
08:25 23.11.2020
Госпиталь Минобороны России был развернут по просьбе местных властей на базе реабилитационного центра имени Александра Лебедя.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Из мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии выписали первых 40 пациентов после лечения от коронавируса.

Зараженным был проведен необходимый курс лечения, после которого результаты ПЦР оказались отрицательными.

Сейчас медики дали каждому рекомендации. За их состоянием будут следить врачи в поликлиниках по месту жительства.

Мобильный госпиталь Минобороны России был развернут по просьбе местных властей на базе реабилитационного центра имени Александра Лебедя в городе Черногорске. Сейчас туда поступают зараженные из шести районных больниц.

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