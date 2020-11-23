Врачи перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак

В Великобритании только за последний год появилось 8 722 пациента, у которых диагностирован рак полости рта. Согласно статистике, приведенной британским фондом здоровья полости рта, с 2000 года количество таких заболеваний увеличилось сразу на 97%.

Перечисляя проблемы, заметив которые следует немедленно обратиться к стоматологу, специалисты называют шишки и опухоли на голове и шее; припухлости и шишки на небе; опухоли, красные и белые пятна на внутренней стороне щек; а также шишки и пятна (красные и белые) на языке, которые сохранялись дольше трех недель; красные и белые пятна или шишки на губах.

Глава организации, доктор Найджел Картер, советует записываться на прием к стоматологу или терапевту сразу же, если вы заметите что-то необычное.

«Факторами риска для возникновения рака ротовой полости являются курение и чрезмерное употребление алкоголя, к которому в последнее время добавились резко возросшие показатели наличия у пациентов вируса папилломы человека (ВПЧ). Именно он привел к тому, что количество данных заболеваний увеличилось почти в два раза за одно поколение (11 лет)», - поясняет специалист.

Рак полости рта вызывает определенные неудобства для жизни человека. Пациенту становится сложно говорить и употреблять пищу, происходят изменения в физическом облике человека, кроме того, данный недуг может оказать влияние на его психическое здоровье.