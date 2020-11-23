Падение метеора в США попало на видео
Небесное тело за несколько секунд окрасило ночное небо в ярко-зеленый цвет, после чего исчезло.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Соединенных Штатах жители Техаса стали свидетелями падения метеора. Видео необычного природного явления было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как огненный шар окрасил ночное небо в ярко-зеленый цвет, после чего буквально за несколько секунд небесное тело исчезло.
По словам специалистов, яркая вспышка является частью метеорного потока Леониды, который в это время достигает своего пика.