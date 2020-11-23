Падение метеора в США попало на видео

В Соединенных Штатах жители Техаса стали свидетелями падения метеора. Видео необычного природного явления было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как огненный шар окрасил ночное небо в ярко-зеленый цвет, после чего буквально за несколько секунд небесное тело исчезло.

По словам специалистов, яркая вспышка является частью метеорного потока Леониды, который в это время достигает своего пика.