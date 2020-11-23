В Помпеях нашли останки двух мужчин, погибших при извержении Везувия

Недалеко от древнего итальянского города Помпеи, который в 79 году нашей эры был погребен под слоем пепла в результате извержения вулкана Везувий, обнаружены останки двоих погибших. Их нашли в местечке Чивита-Джулиана, в подвале виллы, где сейчас идут раскопки.

Ученые говорят, что это - останки мужчин. По фрагментам одежды удалось определить, что один из них был состоятельным человеком в возрасте около 30-40 лет, а второй - юным рабом. Скорее всего, оба они пытались спастись от потоков лавы, но не смогли - как и тысячи других жителей Помпеев.

Специалисты также пришли к выводу, что в момент гибели мужчины были одеты в шерстяную одежду, это говорит в пользу того, что извержение Везувия произошло в октябре, а не в августе. В настоящий момент относительно даты катастрофы у ученых существуют две версии.