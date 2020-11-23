В Сирии на разгромленных террористами землях построят новые дома, больницы и школы

Правительство Сирии запустило масштабную программу восстановления, благодаря которой на разгромленных боевиками землях построят новые дома, больницы и школы.

Главная проблема республики в нехватке учреждений образования, поскольку десятки зданий были полностью уничтожены. В частности, школа в поселке Дахиер недалеко от Алеппо.

Террористы захватили ее в начале войны, устроив в здании огневые точки и командный пункт, а затем разрушили до основания.

Сдать новую современную школу в эксплуатацию планируется до конца осенних каникул. Сейчас строительство идет в ускоренном темпе.

Кроме того, еще 40 полностью восстановленных учебных заведений появятся в стране в ближайшие месяцы.

Программа сирийского правительства предусматривает помощь и частным лицам на восстановление домов. К примеру, стройматериалы гражданам продают по себестоимости. Для этого необходимо подать заявку в районную администрацию.