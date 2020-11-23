Военные построили два новых моста в Тульской области

В Тульской области благодаря военнослужащим появились два новых моста. Служащие отдельной бригады материально-технического обеспечения завершили возведение переправ через реки Шат и Упа. Общая протяженность сооружений составила 60 и 72 метра.

Строительство прошло в рамках учений и теперь мосты перейдут на муниципальный баланс - для пользования жителей. Дорога до школ, детских садов, больниц и магазинов благодаря возведенным конструкциям стала намного короче.

За прошедшие два года по просьбе властей региона было возведено 16 мостов, в планах - сделать еще несколько, среди которых значатся автомобильные переправы через реки Мокрая Табола и Пениковка.