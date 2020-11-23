Россияне назвали самую престижную профессию
Главным критерием престижа для соискателей оказалась величина зарплаты.
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По результатам исследования сервиса по поиску работы в перечень самых престижных профессий России вошли деятельность программиста - 17%, директора и топ-менеджера - 13%, а также президента, инженера и врача - по 4%.
В числе наименее престижных оказались: уборщик - 17%, продавец и кассир - 13%, дворник - 12% и учитель - 4%.
Отмечается, что главным критерием престижа для россиян является величина заработной платы. На это обращают внимание около 74% соискателей.
«На втором месте оказался вариант о том, что престижная профессия пользуется уважением в обществе - 58%, на третьем - о том, что такая работа приносит большую пользу обществу - 51%», - пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.
Опрос проводился среди 4 184 соискателей.