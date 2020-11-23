Более 1400 беженцев прибыли в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

Российские миротворцы 22 ноября сопроводили новую колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. На главную площадь Степанакерта проследовали 34 автобуса , которые доставили в Нагорный Карабах более 1400 человек. На всем пути движения колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.

Благодаря российским военнослужащим была обеспечена безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте.

Согласно договоренностям, достигнутым президентом России, президентом Азербайджанской республики и премьер-министром Армении, в Нагорном Карабахе с 00.00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.