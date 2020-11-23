Глава Минвостокразвития обсудил с губернатором Приморья ликвидацию «ледяной» ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с министром по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым, на которой обсуждались вопросы ликвидации последствий циклона, вызвавшего «ледяной шторм» и способов помощи пострадавшим. Министр, возглавляющий федеральную рабочую группу, заявил, что стихия нанесла беспрецедентный урон краю и подчеркнул, что региону будет оказана необходимая поддержка.

Как описал ситуацию губернатор, обстановка в Приморье максимально обострилась в субботу, 21 ноября. По словам Олега Кожемяко, число аварий увеличилось в разы, по сравнению с тем, что удавалось восстановить. В целом доступ к электроэнергии отсутствует в домах более, чем 170 тысяч жителей края.

Сложная ситуация до сих остается в Первомайском районе Владивостока - там без света остаются 69 тысяч человек, в Артеме - еще 39 тысяч человек. Подача отопления прекратилась в домах 16 тысяч жителей Владивостока и Артема. В середине минувшей ночи удалось подать воду в район микрорайона Чуркин.

Мощный ледяной циклон бушевал в Приморье более двух суток, из-за чего в крае начались перебои и подачей света, воды и тепла.