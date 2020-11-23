В стране и мире В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов Светлана Головина Из-за нерегулируемости рынка доверие россиян к психологам очень низкое. © Фото: Polina Zimmerman, pexels.com Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо отрегулировать деятельность психологов, чтобы сократить число неквалифицированных специалистов. Из-за нерегулируемости рынка доверие россиян к психологам очень низкое. «Для профессиональной деятельности психологу нужно всего лишь профобразование. В итоге, рынок перенасыщен достаточно большим количеством неквалифицированных специалистов», - отметил депутат. Менделевич считает, что разрешить сложившуюся ситуацию возможно с помощью Ассоциации психологов, которая имеет возможность аттестации и «мониторинга уровня компетенции». По словам депутата, необходимо создать ресурс, где каждый сможет посмотреть информацию о психологе по аналогии с информационной базой о нотариусах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика