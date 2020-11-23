На отрезанном от внешнего мира острове Русский развернули полевую кухню

На острове Русский, который оказался отрезан от материка после закрытия моста из-за непогоды, развернули полевую кухню.

Военные доставили полевую кухню на улицу Экипажная, где всех желающих угощают горячей едой и чаем. Всего во Владивостоке военные развернули десять полевых кухонь, что позволило обеспечить пищей более двух тысяч человек.

Проезд по мосту на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за угрозы падения льдин на проезжую часть. Чтобы люди смогли попасть домой или на работу и привезти свои родным и близким топливо и продукты, власти выделили паромы.

Ранее прибывший в Приморье глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить региону максимальные ресурсы из-за атаки ледяного циклона.