Двое детей провалились под лед и утонули в Подмосковье
Трагедия произошла в городском округе Подольск, оба ребенка погибли.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На одном из водоемов в Подмосковье двое детей провалились под лед. Трагедия произошла в селе Сынково городского округа Подольск.
«Двое детей вышли на застывший водоем и провалились под лед. К сожалению, они погибли», - сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области, погибшим детям было пять и восемь лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, как и то, где в это время находились родители погибших детей.