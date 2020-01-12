Двое детей провалились под лед и утонули в Подмосковье

На одном из водоемов в Подмосковье двое детей провалились под лед. Трагедия произошла в селе Сынково городского округа Подольск.

«Двое детей вышли на застывший водоем и провалились под лед. К сожалению, они погибли», - сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области, погибшим детям было пять и восемь лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, как и то, где в это время находились родители погибших детей.