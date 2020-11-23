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После ледяного шторма: как восстанавливается Приморье на фоне аномальной непогоды

Мария Герман
Анна Берестовая
05:39 23.11.2020
Сегодня временно ограничили движение и по Золотому мосту.
После ледяного шторма: как восстанавливается Приморье на фоне аномальной непогоды
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

У большинства жителей микрорайона Чуркин нервы на пределе: четвертый день без света, тепла и воды в квартирах. На заседании оперативного штаба губернатор края дал поручение обеспечить людей питьевой водой, горячим питанием и уже ставшими дефицитом газовыми баллонами.

Для них открыли отдельный пункт временного размещения с полевой кухней. Теперь во всем Владивостоке действует около десятка таких. В них можно зарядить телефон, выпить горячего чая или переночевать. С завтрашнего дня некоторые детские сады и школы, где есть электричество, перейдут на круглосуточный режим работы.

Удалось запустить подстанцию в микрорайоне Тихая, но без света остаются еще более ста тысяч человек. Власти обещают восстановить электроснабжение в течение трех суток.

Проезд по мосту на русский остров до сих пор перекрыт из-за угрозы падения льдин на проезжую часть. Чтобы люди смогли попасть домой или на работу и принести свои родным и близким продукты, запустили паром. Очередь строится в несколько десятков автомобилей.

В зале ожидания морского вокзала много из людей. Некоторые пришли к первому парому, который отправился в семь утра, но не могут попасть на рейс уже несколько часов.

Мост не откроют и сегодня. Огромные ледяные осколки до сих срываются с высоты и выбивают куски асфальта. На самом острове Русский нет света и тепла.

«У меня там вся семья без света уже четвертый день. Баллоны довезти не могу с бензином на генератор тоже, не могу ничего сделать», - поделился со «Звездой» Алексей Хасанов.

Сегодня временно ограничили движение и по Золотому мосту. Коммунальщики сбивали наледь с пролетов и очищали дорожное полотно от снега. Скорость автомобилей ограничили 20 километрами в час.

В регионе по-прежнему действует режим ЧС. Помощь городским властям и коммунальщикам оказывают военнослужащие Тихоокеанского флота. Они пилят и вывозят деревья, помогают пожилым людям. При этом непогода не нарушила боевую службу кораблей. Они продолжают выполнять задачи.

Ранее сообщалось, что в Приморье более двух суток бушевал мощный ледяной циклон, ставший причиной перебоев с подачей света, воды и тепла.

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