Госбюро расследований Украины заявило о кризисе

Государственное расследований Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей деятельности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Во время ознакомления с его (Госбюро – прим. ред.) работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением», - уточняется в публикации.

Кроме того, госбюро пригласило коллег и общественность для «конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений».

В пресс-службе организации также отметили, что ожидают информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, а также об их скрытых активах, коррупционных связях и тому подобном.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности директора бюро Романа Трубу. Временно исполняющим обязанности руководителя была назначена Ирина Венедиктова, которая является депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа».