Врач назвал способы защиты кожи от «атаки» холодов и антисептиков

Похолодание и морозы в сочетании с постоянной обработкой рук, в том числе спиртовыми антисептическими средствами, оказывает сильное воздействия на кожу, приводя ее в «состояние войны». Врач-дерматолог Алексей Едемский в беседе с радио Sputnik объяснил, как улучшить ее состояние.

Специалист объяснил, что отопление и холода на улице сами по себе сушат кожу, а дополнительный эффект от частого мыться и дезинфицирующих веществ усугубляют ситуацию.

«Изо дня в день агрессивные среды наносятся на кожу рук», - отметил он.

Для нормализации сохранения здоровья кожи стоит не забывать про увлажняющие средства для рук, которое просто необходимы в таких условиях. Для этого подойдут плотные защитные кремы. Их состав должен быть максимально простым, так как поврежденная кожа может плохо отреагировать на некоторые вещества.

Ранее косметолог рекомендовала обеспечивать своей коже регулярный уход зимой, очищать ее перед сном и не использовать пилинги и скрабы чтобы не ее травмировать.