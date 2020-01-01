Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру израильского кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности. Такое заявление премьер сделал за несколько часов до истечения месячного срока, который ему предоставлялся для подачи просьбы о неприкосновенности.

«Я хочу еще долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту от суда. Он действует до окончания работы кнессета текущего созыва», - приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. По мнению премьер-министра основной целью таких действий является свержение его с поста главы правительства.