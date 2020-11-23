В ГИБДД рассказали, как изменится экзамен на водительские права

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что в первую очередь будет оцениваться в обновленном экзамене на водительские права.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», - приводит РИА Новости слова Черникова.

Новая редакция регламента экзамена на водительские права должна вступить в силу с 1 апреля 2021 года. В ней, в частности, будет сокращен второй этап – «площадка».

Ранее в ГИБДД назвали самый безопасный вид транспорта в России. Им стал общественный транспорт. В частности, за последние два года зарегистрировано значительное снижение аварийности автобусов.