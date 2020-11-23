Новый закон о запрете фото полицейских вызвал беспорядки в Париже

В Париже проходит масштабная акция против поправок в закон «О глобальной безопасности». Тысячи людей вышли на улицы, чтобы сказать «нет» инициативе властей, которые собираются ввести наказание за публикацию в Сети изображений полицейских при исполнении.

По мнению протестующих, среди которых много журналистов, это ущемляет свободу прессы, передает Euronews. Мирный марш быстро перерос в столкновение с силовиками.

На сотрудников полиции обрушились петарды, бутылки и камни. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Десятки человек задержаны. Ранение получил один полицейский.