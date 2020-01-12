Президент Ирана извинился перед Украиной за сбитый Boeing

Президенты Украины и Ирана провели телефонный разговор, во время которого Хасан Роухани принес извинения Владимиру Зеленскому за сбитый Boeing.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе. Для главы страны важно, чтобы тела вернули на Украину уже на следующей неделе, до 19 января, чтобы с ними могли проститься родственники.

Президент Роухани также заверил Зеленского, уже этой ночью даст поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее. МИД Украины также немедленно направит Ирану ноту с перечнем всех последующих шагов, включая юридические аспекты урегулирования вопроса компенсаций.

Генштаб ВС Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.