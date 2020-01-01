Нобелевского лауреата по физике удостоили ордена Почетного легиона

В наступившем году обладатель Нобелевской премии по физике 2018 года Жерар Муру, глава выполняющей космические запуски с космодрома Куру компании Arianespace Стефан Исраэль и ряд ученых были удостоены французского ордена Почетного легиона. Всего эту награду получат 487 человек.

По данным официального вестника L'Officiel, Жерар Муру стал одним из трех ученых, разделивших между собой Нобелевскую премию 2018 года за революционные открытия в области лазерной физики. Жюри высоко оценило его изобретение метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности. Исследование было проведено совместной с ученой из Канады Донной Стриклэнд.

Кроме того, уточняет ТАСС, повышение до высшей степени награды - кавалера Большого креста Почетного легиона - ожидает бывших бойцов французского Сопротивления Пьера Симоне и Эдгара Тюпе-Томе.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней. Списки награжденных публикуются трижды в год: 1 января, на Пасху и 14 июля в день Национального праздника.