В Москве за две недели составили более 14 тысяч протоколов за нарушение масочного режима

Более 14,5 тысяч человек были оштрафованы в Москве с 16 октября за нарушение перчаточно-масочного режима. О проделанной работе отчитались в пресс-службе МВД России.

Ежедневно около четырех тысяч сотрудников органов внутренних дел столицы задействованы в проведении профилактических рейдов, в том числе на объектах торговли и услуг, в ресторанах, кафе и в общественном транспорте.

«В период с 16 октября 2020 года по настоящее время сотрудниками полиции составлено более 10,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"). Кроме того, сотрудниками УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками Государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" составлено более 4 тыс. протоколов по статье 3.18.1 КоАП Москвы», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

На сегодняшний день в Москве действует особое распоряжение Роспотребнадзора о запрете допуска пассажира в общественный транспорт без маски, даже если поездка уже оплачена.

Это сделано для того, чтобы уберечь здоровье добросовестных пассажиров и предупредить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.