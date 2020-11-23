Мишустин поручил оказать помощь пострадавшему от ледяного циклона Приморью

Прибывший в Приморье глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить региону максимальные ресурсы из-за атаки ледяного циклона.

«Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства - предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду», - приводит РИА Новости слова главы министерства.

По словам Чекункова, его ведомство будет помогать краю вместе с Минфином, будут предусмотрены средства на восстановление инфраструктуры и нормальной жизни людей.

Непогода привела к повреждению и обрывам электросетей, перебоям с энергоснабжением, из-за чего в Приморском крае без света остались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте. В регионе действует режим ЧС. Помощь городским властям и коммунальщикам оказывают военнослужащие Тихоокеанского флота.