Рыба моей мечты: в США поймали 50-летнего окуня весом 158 кг
Огромного размера рыбину выловили у юго-западного побережья Флориды.
© Фото: capt_jason_boyll_ Instagram
Рыбаку Джейсону Бойлу из Сарасоты улыбнулась невероятная удача. У юго-западного побережья Флориды мужчина выловил огромных размеров морского окуня.
Вес и возраст рыбы впечатляют: экземпляр показал на весах более 158 кг, а количество прожитых ею лет ученые флоридского Института исследований рыбных ресурсов и диких животных оценили примерно в 50.
Как утверждает сам рыбак, такого гиганта он поймал на крючок на глубине около 180 метров. Однако его добыча не является самой крупной, пойманной у берегов Флориды: рекорд принадлежит морскому окуню весом около 198 кг.