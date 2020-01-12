Рыба моей мечты: в США поймали 50-летнего окуня весом 158 кг

Рыбаку Джейсону Бойлу из Сарасоты улыбнулась невероятная удача. У юго-западного побережья Флориды мужчина выловил огромных размеров морского окуня.

© capt_jason_boyll_ Instagram

Вес и возраст рыбы впечатляют: экземпляр показал на весах более 158 кг, а количество прожитых ею лет ученые флоридского Института исследований рыбных ресурсов и диких животных оценили примерно в 50.

© capt_jason_boyll_ Instagram

Как утверждает сам рыбак, такого гиганта он поймал на крючок на глубине около 180 метров. Однако его добыча не является самой крупной, пойманной у берегов Флориды: рекорд принадлежит морскому окуню весом около 198 кг.